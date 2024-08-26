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Трикин Анатолий Александрович

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

15.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914

Отец: Трикин Фёдор Иванович

Мать: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.03.1914
Восприемники: Михаил Иванович Трикин, Александра Ивановна Грачёва
Смерть
Неизвестно

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