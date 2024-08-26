Трикин Анатолий Александрович
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения15.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.03.1914
Восприемники: Михаил Иванович Трикин, Александра Ивановна Грачёва
Смерть
Неизвестно