Тамбовцев (Тамбовцев) Федосья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Софья Ильинична
Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно