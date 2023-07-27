Тамбовцев (Тамбовцев) Федосья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев (Тамбовцев) Федосья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тамбовцев Стефан Ильич

Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Софья Ильинична

Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тамбовцев Мирон Ильич

Отец ребёнка: Тамбовцев Илья Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Илья Марков

Смерть
Неизвестно
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