Зернов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения13.10.1857
Дата смерти31.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1897
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Место жительства
С 1897 по 1917
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
С 1917 по 1920
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Место жительства
С 1921 по 1927
г. Врнячка-Баня, Сербия
Место жительства
С 1927 по 1938
г. Париж, Франция
Смерть
31.01.1938
г. Париж, Франция