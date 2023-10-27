Гончарова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1097

Сын: Гончаров Владимир

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Рождение
02.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черевако (Гончарова) Елена

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Александр

Отец ребёнка: Гончаров Василий

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