Гончарова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1097
Сын: Гончаров Владимир
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Рождение
02.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черевако (Гончарова) Елена
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Александр
Отец ребёнка: Гончаров Василий