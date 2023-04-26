Морозов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Максим
Мать: Морозова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1932
Дочь: Морозова (Морозова) Лидия
Мать ребёнка: Морозова (Ушакова) Ксения
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Слесарева (Морозова) Анна
Мать ребёнка: Морозова (Ушакова) Ксения
Смерть
Около 1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно