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Морозов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Максим

Мать: Морозова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Ушакова) Ксения

Рождение ребёнка
18.03.1932

Дочь: Морозова (Морозова) Лидия

Мать ребёнка: Морозова (Ушакова) Ксения

Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Слесарева (Морозова) Анна

Мать ребёнка: Морозова (Ушакова) Ксения

Смерть
Около 1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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