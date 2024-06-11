Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения25.09.1951
Дата смерти11.06.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1977
Сын: Иванов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
17.03.1983
Сын: Иванов Александр Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор Сергеевич
Смерть
11.06.2024