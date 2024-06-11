Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна 25.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.09.1951

Дата смерти

11.06.2024

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1951

Отец: Чураков Александр Владимирович

Мать: Чуракова Валентина Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
06.12.1977

Сын: Иванов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.1983

Сын: Иванов Александр Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Сергеевич

Смерть
11.06.2024
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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