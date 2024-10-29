Кабанова Мелания Иларионова
Место рожденияКурганской округ, Арлагульская волость, д. Кузнецовая
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Иларион
Мать: не указана
Курганской округ, Арлагульская волость, д. Кузнецовая
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кабанова Матрона Петровна
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кабанова Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1881
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Государственный архив Курганской области 235-2-792 лист 8 об
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кабанова Раиза Петровна
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кабанова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович
Смерть
Неизвестно