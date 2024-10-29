Кабанова Мелания Иларионова 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кабанова Мелания Иларионова

Место рождения

Курганской округ, Арлагульская волость, д. Кузнецовая

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иларион

Мать: не указана

Курганской округ, Арлагульская волость, д. Кузнецовая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кабанова Матрона Петровна

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кабанова Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.03.1881

Сын: Кабанов Яков Петрович

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Государственный архив Курганской области 235-2-792 лист 8 об
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кабанов Никандр Петрович

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кабанова Раиза Петровна

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кабанова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кабанов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кабанов Петр Петрович

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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