Трупп Фёдор Кондратьевич
Место рожденияс. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Дата рождения01.06.1906
Дата смерти23.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1926
Дочь: Трупп Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1928
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1930
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1933
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1936
Сын: Трупп Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
18.10.1938
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
04.05.1941
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1945
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
Рождение ребёнка
08.08.1949
Дочь: Фаткулина Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна
Смерть
23.07.1994