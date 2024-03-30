Трупп Фёдор Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трупп Фёдор Кондратьевич

Место рождения

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область

Дата рождения

01.06.1906

Дата смерти

23.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1926

Дочь: Трупп Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1928

Сын: Трупп Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1930

Сын: Трупп Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Трупп Андрей Федорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1936

Сын: Трупп Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
18.10.1938

Сын: Трупп Зигфрид Фёдорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
04.05.1941

Сын: Трупп Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

с. Зинковка Вязовский район Сталинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1945

Сын: Трупп Эдуард Фёдорович

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

Сохновка, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
08.08.1949

Дочь: Фаткулина Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Трупп Лидия Ульяновна

Сохновка, Бородулихинский район, Абайская область
Смерть
23.07.1994
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