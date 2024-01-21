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Кичатова Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1914 ст.

Муж: Кичатов Алексей Егорович

Сергеевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1914

Дочь: Ханыгина (Кичатова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кичатов Алексей Егорович

Сергеевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1916

Дочь: Квасова (Кичатова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Кичатов Алексей Егорович

Сергеевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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