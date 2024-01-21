Кичатова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1914
Дочь: Ханыгина (Кичатова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кичатов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
22.12.1916
Дочь: Квасова (Кичатова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Кичатов Алексей Егорович
Смерть
Неизвестно