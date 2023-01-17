Баинге Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1905
Дата смерти28.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1964 по 1970
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1970 по 1973
Смерть
28.05.1973