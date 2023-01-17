Баинге Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баинге Владимир Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.02.1905

Дата смерти

28.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1964 по 1970
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1970 по 1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.05.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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