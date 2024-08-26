Николай Луппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Луппович

Место рождения

Меглино

Дата рождения

06.12.1805 ст.

Дата смерти

01.06.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1805 ст.

Отец: Лупп Анисимович

Мать: Мелания Михайловна

Бракосочетание
25.01.1825

Жена: Ульяна Архиповна

Смерть
01.06.1846 ст.
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1939 ст.

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна Архиповна

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