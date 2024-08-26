Николай Луппович
Место рожденияМеглино
Дата рождения06.12.1805 ст.
Дата смерти01.06.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1805 ст.
Отец: Лупп Анисимович
Мать: Мелания Михайловна
Бракосочетание
25.01.1825
Жена: Ульяна Архиповна
Смерть
01.06.1846 ст.
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1939 ст.
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна Архиповна