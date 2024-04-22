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Негодяева Александра Николаевна

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Негодяева Дария Иосифовна

Отец ребёнка: Негодяев Иосиф Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Отставной рядовой Филипп Григориев Павленко и деревни Петрогоровки крестьянка Екатерина феодорова Бобырева
Рождение ребёнка
29.05.1902

Дочь: Негодяева Елена Авраамовна

Отец ребёнка: Негодяев Иосиф Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Азовский мещанин Афанасий Антонов Радченко и деревни Петрогоровки крестьянка Анна Григорьева Иванченко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Иосиф Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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