(Рогозина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Стефан
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Елена
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Смерть
Неизвестно