Краев Николай Иванович
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения21.12.1928
Дата смерти12.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Краева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Краева Надежда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.2004
Похороны
2004