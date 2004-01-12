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Краев Николай Иванович

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

21.12.1928

Дата смерти

12.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928

Отец: Краев Иван Васильевич

Мать: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Краева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Краева Надежда

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.2004
Похороны
2004

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