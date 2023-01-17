Лесников Григорий Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесников Григорий Назарович

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Место рождения

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесников Назар

Мать: не указана

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесникова Татьяна Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчукова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Лесникова Татьяна Андрияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Татьяна Андрияновна

Смерть
Неизвестно
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