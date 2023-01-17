Лесников Григорий Назарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесников Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесникова Татьяна Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчукова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Лесникова Татьяна Андрияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно