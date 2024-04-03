Гусев Ххх Иван Федорович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Ххх Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Ххх Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Ххх Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Ххх Ольга Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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