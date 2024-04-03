Гусев Ххх Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Ххх Ольга Афанасьевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Ххх Ольга Афанасьевна
Смерть
Неизвестно