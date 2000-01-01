Сафыя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафыя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Килмухаметов Ярмухамат Килмухамат улы

Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет

Рождение ребёнка
1797

Сын: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет

Рождение ребёнка
1807

Сын: Килмухаметов Урузбай Килмухаметович

Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Килмухаметова Шагарбану Килмухаметовна

Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет

Смерть
Неизвестно
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