Сафыя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Килмухаметов Ярмухамат Килмухамат улы
Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет
Рождение ребёнка
1797
Сын: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет
Рождение ребёнка
1807
Сын: Килмухаметов Урузбай Килмухаметович
Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Килмухаметова Шагарбану Килмухаметовна
Отец ребёнка: Дильмухаметов Кильмухамет Дильмухамет
Смерть
Неизвестно