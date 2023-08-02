Кравченко Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Андрей Семенович

Мать: Выстропова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
09.08.1935

Сын: Кравченко МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Егорович

Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Лина Егоровна

Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Андрей Егорович

Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Федор Егорович

Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна

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