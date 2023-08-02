Кравченко Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1935
Сын: Кравченко МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Егорович
Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Лина Егоровна
Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Андрей Егорович
Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шумилина Мария Васильевна