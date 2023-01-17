Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Калужинов Борис Самойлович

Мать: Калужинова Мария Михайловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Калужинов Сергей Порфирьевич

Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.

Дочь: Калужинова Татьяна Порфирьевна

Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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