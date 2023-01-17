Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Рождение ребёнка
1885
Сын: Калужинов Сергей Порфирьевич
Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.
Дочь: Калужинова Татьяна Порфирьевна
Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно