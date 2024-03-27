Абсалям (Габделислам) Ягофар Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ягофар Ахмет Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Заугар Тохтагул Кызы
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Смерть
Неизвестно