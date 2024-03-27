Абсалям (Габделислам) Ягофар Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалям (Габделислам) Ягофар Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ягофар Ахмет Улы

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мифтахетдин Абсалям Улы

Мать ребёнка: Заугар Тохтагул Кызы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Смерть
Неизвестно
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