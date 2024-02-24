Сидачева Ксения Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидачева Ксения Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидачев Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Орешкина (Сидачева) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Сидачев Егор (Георгий) Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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