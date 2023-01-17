Bubis Fira — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bubis Fira

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bubis Mikhail

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bubis Mikhail

Смерть
Неизвестно
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