Bubis Fira
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bubis Mikhail
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
04.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bubis Mikhail
Смерть
Неизвестно