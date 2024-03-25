Солнцев (Соцков) Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Солнцев (соцков) Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Рима Александровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна)
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рима Александровна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Парикхмахер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно