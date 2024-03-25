Солнцев (Соцков) Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Александр Андреевич

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Солнцев (соцков) Андрей Гаврилович

Мать: не указана

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Рима Александровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна)

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рима Александровна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна)

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Ольга Андреевна (Арсеньевна)

Работа или профессия
Неизвестно
Парикхмахер
Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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