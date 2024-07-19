Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1916
Дата смерти11.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1916
Родилась в Гельсингфорсе (Хельсинки) Финляндии - по слухам. На надгробии ошибка в годе рождения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1938
Дочь: Маслова (Круцко) Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Круцко Борис Романович
Работа или профессия
22.04.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградское артиллерийско-техническое Краснознамённое училище Профессия: кух.работ. (Круцко Зинаида Александровна)
Смерть
11.11.1955