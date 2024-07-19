Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1916

Дата смерти

11.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1916

Отец: Борисенков Александр Дмитриевич

Мать: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Родилась в Гельсингфорсе (Хельсинки) Финляндии - по слухам. На надгробии ошибка в годе рождения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круцко Борис Романович

Рождение ребёнка
28.10.1938

Дочь: Маслова (Круцко) Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Круцко Борис Романович

Работа или профессия
22.04.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинградское артиллерийско-техническое Краснознамённое училище Профессия: кух.работ. (Круцко Зинаида Александровна)
Смерть
11.11.1955

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