Леонова Марья Варламова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
24.10.1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Леонова) Матрена Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Леонов Гавриил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)
Смерть
Неизвестно