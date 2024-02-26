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Леонова Марья Варламова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
24.10.1820 ст.

Муж: Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Леонова) Матрена Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Рождение ребёнка
1833

Сын: Леонов Гавриил Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Леонов Макар Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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