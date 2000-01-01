Марк Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Иван Мартинов
Мать: Аксинья Карпова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Зиновия Маркова
Мать ребёнка: Марья Лукашова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Марков
Мать ребёнка: Марья Лукашова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельян Марков
Мать ребёнка: Марья Лукашова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Лукашова
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно