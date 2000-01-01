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Марк Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Иван Мартинов

Мать: Аксинья Карпова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Зиновия Маркова

Мать ребёнка: Марья Лукашова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Марков

Мать ребёнка: Марья Лукашова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельян Марков

Мать ребёнка: Марья Лукашова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Лукашова

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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