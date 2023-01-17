Марамзин Петр Федорович
Место рождениядеревня Марамзино Лебяжского района
Дата рождения26.06.1886
Дата смерти01.11.1961
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886
деревня Марамзино Лебяжского района
Рождение ребёнка
07.06.1921
Мать ребёнка: Марамзина Матрена Петровна
деревня Марамзино Лебяжского района
Смерть
01.11.1961
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область