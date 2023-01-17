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Марамзин Петр Федорович

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Место рождения

деревня Марамзино Лебяжского района

Дата рождения

26.06.1886

Дата смерти

01.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886

Отец: Марамзин Федор Яковлевич

Мать: Марамзина Александра Федотовна

деревня Марамзино Лебяжского района
Рождение ребёнка
07.06.1921

Сын: Марамзин Иван Петрович

Мать ребёнка: Марамзина Матрена Петровна

деревня Марамзино Лебяжского района
Смерть
01.11.1961
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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