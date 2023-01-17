Пономарёв Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Пономарёва Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно