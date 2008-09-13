Холодкова Ксения Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодкова Ксения Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2008

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2008

Отец: Холодков Игорь

Мать: Холодкова Елена (Алена)

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