Ковырзина (Семёнова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1904
Дата смерти01.12.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904
Рождение ребёнка
17.02.1939
Дочь: Головенкина Валентина Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковырзин Леонид Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.1994
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра