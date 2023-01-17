Ковырзина (Семёнова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковырзина (Семёнова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1904

Дата смерти

01.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904

Отец: Семёнов Алексей Степанович

Мать: Семенова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1939

Дочь: Головенкина Валентина Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырзин Леонид Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.1994
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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