Шохин Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1867
Отец: Шохин Яков Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1887
Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шохина (Петрова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
03.01.1891
Дочь: Шохина (Шохина) Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Шохина Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.01.1894
Мать ребёнка: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
26.05.1896
Дочь: Шохина (Шохина) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
24.07.1901
Дочь: Шохина (Шохина) Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна
Смерть
Неизвестно