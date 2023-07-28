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Шохин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1867

Отец: Шохин Яков Акимович

Мать: Шохина Евдокия Алексеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Екатерина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина (Петрова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
26.08.1887

Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шохина (Петрова) Анна Андреевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1891

Дочь: Шохина (Шохина) Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Шохина Екатерина Прокопьевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.01.1894

Сын: Шохин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.05.1896

Дочь: Шохина (Шохина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Шохина (Шохина) Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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