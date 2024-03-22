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Шилов Александр Никитович

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Место рождения

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилов Никита Васильевич

Мать: Шилова Ксения Семеновна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Шилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шилова София Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Крещение Церковь Космы и Дамиана на улице Гончарной (бывшая Таганская слобода).
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шилов Иван Александрович

Мать ребёнка: Шилова София Никитична

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Шилова София Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Алексей

Мать ребёнка: Шилова София Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова София Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова София Никитична

Смерть
Неизвестно
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