Шилов Александр Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Никита Васильевич
Мать: Шилова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
18.09.1913
Сын: Шилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шилова София Никитична
Москва, город федерального значения Москва
Крещение Церковь Космы и Дамиана на улице Гончарной (бывшая Таганская слобода).
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шилова София Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Шилова София Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Алексей
Мать ребёнка: Шилова София Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилова София Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова София Никитична
Смерть
Неизвестно