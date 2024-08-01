Шмаков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Шмаков Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1805

Жена: Шмакова (Никулина) Параскева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1805

Дочь: (Шмакова) Анна

Мать ребёнка: Шмакова (Никулина) Параскева

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1824

Дочь: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Мать ребёнка: Шмакова (Никулина) Параскева

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

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