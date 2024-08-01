Шмаков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Шмаков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1805
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1805
Дочь: (Шмакова) Анна
Мать ребёнка: Шмакова (Никулина) Параскева
Рождение ребёнка
09.07.1824
Дочь: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Мать ребёнка: Шмакова (Никулина) Параскева
Смерть
Неизвестно