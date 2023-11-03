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Петкевич Сергей Викторович
Петкевич Сергей Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петкевич Виктор Мефодьевич
1924 г.р.
Мать
Петкевич (Тяжельникова) Светлана Александровна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Петкевич Виктор Мефодьевич
Мать:
Петкевич Светлана Александровна
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