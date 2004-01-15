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Шматкова Елизавета Константиновна

Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

15.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2004

Отец: Шматков Константин Анатольевич

Мать: Шматкова Галина Валерьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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