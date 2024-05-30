Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Еловиков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Роман Михайлович

Отец ребёнка: Еловиков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еловикова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Еловиков Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еловиков Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

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