Никитин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Анатолий Иванович

Никитин Анатолий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

27.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Шубина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
24.07.1962

Сын: Никитин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Никитина (Шубина) Людмила Александровна

Смерть
27.05.2009
Тверь, город Тверь, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.