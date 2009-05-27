Никитин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти27.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1962
Сын: Никитин Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Никитина (Шубина) Людмила Александровна
Смерть
27.05.2009
Тверь, город Тверь, Тверская область