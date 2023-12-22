Шаишников Василий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишников Василий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1908

Отец: Шаишников Евдоким Яковлевич

Мать: Шаишникова Мария Семёновна

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