Лаппо Наталья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1895
Дата смерти31.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895
Отец: Косунович Лев Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1916
Сын: Лаппо Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лаппо Николай Иосифович
Рождение ребёнка
19.02.1927
Дочь: Дягтерёва Нинель Николаевна
Отец ребёнка: Лаппо Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1979