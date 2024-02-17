Лаппо Наталья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппо Наталья Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1895

Дата смерти

31.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895

Отец: Косунович Лев Иванович

Мать: Косунович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1916

Сын: Лаппо Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лаппо Николай Иосифович

Рождение ребёнка
19.02.1927

Дочь: Дягтерёва Нинель Николаевна

Отец ребёнка: Лаппо Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаппо Николай Иосифович

Смерть
31.01.1979
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