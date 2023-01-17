Киселева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анна Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Гражданство
До 1888
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
До 1888
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1904

Муж: Киселев Алексей Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1908

Сын: Киселев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1922
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
По 1922
Москва, город федерального значения Москва
Ткачиха
Смерть
1922
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1922
Москва, город федерального значения Москва
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