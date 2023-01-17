Киселева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
До 1888
Крещение
До 1888
Бракосочетание
До 1904
Рождение ребёнка
02.05.1908
Сын: Киселев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Афанасьевич
Место жительства
По 1922
Работа или профессия
По 1922
Ткачиха
Смерть
1922
Похороны
1922