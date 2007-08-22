Гордеев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Александр Михайлович

Гордеев Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1951

Дата смерти

22.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.08.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.