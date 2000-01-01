Богуславская (Пугачева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1941
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941
Рождение ребёнка
08.12.1962
Дочь: Демахина Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Зуйков Юрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богуславская Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Богуславский Борис Зельманович