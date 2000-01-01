Богуславская (Пугачева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуславская (Пугачева) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941

Отец: Пугачев Александр Фомич

Мать: Малыгина Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
08.12.1962

Дочь: Демахина Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Зуйков Юрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богуславская Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Богуславский Борис Зельманович

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