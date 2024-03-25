Савельева Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Борисович
Отец ребёнка: Савельев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Евгений Борисович
Отец ребёнка: Савельев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савельев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Борис
Смерть
Неизвестно