Савельева Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Борисович

Отец ребёнка: Савельев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Евгений Борисович

Отец ребёнка: Савельев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Юрий Борисович

Отец ребёнка: Савельев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Борис

Смерть
Неизвестно
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