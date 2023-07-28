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Лутков Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.05.1819

Сын: Лутков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1821

Сын: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.05.1824

Сын: Лутков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лутков Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Лутков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1832 или 1837

Дочь: Ложкина (Луткова) Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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