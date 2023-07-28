Лутков Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1819
Сын: Лутков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.10.1821
Сын: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.05.1824
Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лутков Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Лутков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1832 или 1837
Дочь: Ложкина (Луткова) Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно