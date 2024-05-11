Светличный Юрий Афанасьевич
Место рожденияп. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения1950
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Коронавирусная пневмония
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с родителями и братьями. Координаты: 56.087936, 92.928264