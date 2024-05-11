Светличный Юрий Афанасьевич 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светличный Юрий Афанасьевич

Место рождения

п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

1950

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Светличный Афанасий Степанович

Мать: Светличная (Зотова) Галина Александровна

п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Коронавирусная пневмония
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с родителями и братьями. Координаты: 56.087936, 92.928264

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