Тихомирова Вера Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1868
Отец: Егор Михайлович
Мать: Афонасья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1902
Дочь: Тихомирова Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Тихомирова Пелагея Арсеньевна
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Тихомирова Евлампия Арсеньевна
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Смерть
Неизвестно