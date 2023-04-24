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Тихомирова Вера Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1868

Отец: Егор Михайлович

Мать: Афонасья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
13.07.1902

Дочь: Тихомирова Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Тихомирова Пелагея Арсеньевна

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Тихомирова Евлампия Арсеньевна

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Смерть
Неизвестно

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