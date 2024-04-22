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Антропов Иван Александрович

Место рождения

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.08.1911 ст.

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911 ст.

Отец: Антропов Александр Семёнов

Мать: Антропова Анна Иванова

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Артёмовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Антропов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Клавдия Артёмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Артёмовна

Место жительства
Неизвестно
Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1991
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