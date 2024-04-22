Антропов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения17.08.1911 ст.
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911 ст.
Отец: Антропов Александр Семёнов
Мать: Антропова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Артёмовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Антропов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Клавдия Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Артёмовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1991