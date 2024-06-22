Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова

Место рождения

д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
07.01.1879

Муж: Колпаков Феодор Михайлов

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Колпаков Хрисанф Федоров

Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1881

Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова

Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1882

Сын: Колпаков Михаил Феодоров

Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1882

Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова

Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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