Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова
Место рожденияд. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
07.01.1879
Рождение ребёнка
16.03.1879
Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
30.10.1881
Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова
Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
30.11.1882
Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
30.11.1882
Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова
Отец ребёнка: Колпаков Феодор Михайлов
Смерть
Неизвестно