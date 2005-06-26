Кузнецов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1960

Дата смерти

26.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1985

Сын: Кузнецов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1990

Дочь: Терехова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.06.2005
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Утонул
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