Кузнецов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1960
Дата смерти26.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1985
Сын: Кузнецов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1990
Дочь: Терехова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.06.2005
Утонул