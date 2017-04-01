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Gillman Allen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

?.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Gillman David

Мать: (Supnick Gillman) Ruth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.2017

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