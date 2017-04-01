Gillman Allen
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти?.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Gillman David
Мать: (Supnick Gillman) Ruth
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.2017